Aydın'da korkutan deprem! AFAD duyurdu

AFAD verilerine göre sarsıntı, saat 14.04'te Germencik merkez üssü olmak üzere kaydedildi. Depremin yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde sığ bir noktada gerçekleşmesi nedeniyle, sarsıntı ilçe genelinde ve çevre yerleşim yerlerinde oldukça net hissedildi.

SAHA TARAMALARI BAŞLADI: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

Depremin hemen ardından AFAD, yerel emniyet ve jandarma ekipleri bölgede hızlıca saha tarama çalışmaları başlattı. Yapılan ilk incelemeler ve gelen ihbarlar doğrultusunda, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı ile bina hasarı gibi olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirildi. Ekiplerin bölgedeki tedbir amaçlı takibi sürüyor.