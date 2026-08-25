Aydın’da korkutan yangının ardından cinayet şüphesi! Eşi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

GÖZALTI KARARI ÇIKARILDI

Olayın ardından evin önünde adeta kaçmaya hazır halde bırakılan çanta ve valizin bulunması sebebiyle polis ekiplerince inceleme başlatıldı. Mazlum Çiçek'in ölü olarak bulunduğu evin mutfak kapısının da olay anında kilitli olması ve anahtarının çanta içerisinde bulunması üzerine ekipler cinayet şüphesi üzerine yoğunlaştı. Ayrıca kadının para ve ziynet eşyalarını da çantasına koyduğu tespit edildi.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma sürerken, İzmir'de tedavisi devam eden D.Ç. hakkında cinayet şüphesiyle gözaltı kararı çıkarıldı. D.Ç.'nin tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınacağı öğrenildi.