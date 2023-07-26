Aydın'da orman yangını! Ekipler yangını kontrol altına aldı

Aydın'ın Söke ilçesindeki orman ve makilik alanda yangın çıktı.

Sazlı Mahallesi Şarlak mevkiindeki orman ve makilik alanda çıkan yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Sarp arazide meydana gelen yangının yetkililere ihbar edilmesinin ardından, müdahale için bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 3 helikopter ve 1 uçakla havadan da müdahale edildi.

Hava sıcaklıklarının çok yüksek olması nedeniyle yangının tekrar alevlenmemesi için gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney,, yangının yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olduğunu değerlendirdiklerini ifade etti.