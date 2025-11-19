Aydın’da şap alarmını tetikleyen ihmal! 1,2 milyon TL ceza kesildi

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şap hastalığına karşı yürütülen çalışmalar kapsamında İncirliova’da gerçekleştirdiği denetimlerde şüpheli görülen 4 tırı durdurdu. Yapılan incelemede araçlardaki büyükbaş hayvanların resmi pasaport ve belgelerinin bulunmadığı belirlendi.

Durumun bildirilmesi üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan hareketlerinin kayıt dışı yapılmasının hastalık riskini artırdığına dikkat çekerek sorumlular hakkında toplam 1 milyon 238 bin 719 TL idari para cezasıuyguladı.

Yetkililer, hem vatandaşların sağlığının korunması hem de hayvan hastalıklarının yayılmasının önlenmesi amacıyla kesintisiz denetimlerin süreceğini vurguladı.