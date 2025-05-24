Aydın’da toprak kayması: Kepçe operatörü hayatını kaybetti

Olay, Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki H.Y.’ye ait özel bir arazide iş makinesiyle çalışma yapan kepçe operatörü Halil Koyuncu, kazı işlemi sonrası oluşan kum ve toprak yığınının üstüne çıkarak incelemelerde bulunmak istedi.

Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kütlesi aniden kaydı. Dengesini kaybeden Koyuncu, yığının altında kaldı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Halil Koyuncu’yu toprak altından çıkardı. Ağır yaralı olarak Köşk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan operatör, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.