Aydın’da toprak kayması: Kepçe operatörü hayatını kaybetti

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir arazide yapılan çalışma sırasında toprak yığınının kayması sonucu kepçe operatörü Halil Koyuncu yaşamını yitirdi. Talihsiz adam, yığının altında kaldıktan sonra hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Aydın’da toprak kayması: Kepçe operatörü hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Olay, Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi’nde saat 12.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 34 yaşındaki H.Y.’ye ait özel bir arazide iş makinesiyle çalışma yapan kepçe operatörü Halil Koyuncu, kazı işlemi sonrası oluşan kum ve toprak yığınının üstüne çıkarak incelemelerde bulunmak istedi.

Bu sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle toprak kütlesi aniden kaydı. Dengesini kaybeden Koyuncu, yığının altında kaldı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, Halil Koyuncu’yu toprak altından çıkardı. Ağır yaralı olarak Köşk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan operatör, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Trump vergi tehdidiTrump vergi tehdidi5N1K

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

aydın toprak kayması
Günün Manşetleri
NATO'ya meydan okuma zamanı: 24 Mayıs'ta Edirne’de buluşuyoruz!
Vatan Partisi'nden NATO Mitingi
Dolmabahçe'de sürpriz zirve
Rüşdü Saracoğlu hayatını kaybetti
İade kargo ücreti artık tüketiciden alınamayacak
Kırmızı bültenli firarilere Avrupa’da şok baskın
Meteoroloji 43 il için sağanak alarmı verdi
Sadece Edirnelileri değil tüm Türkiye'yi bekliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Ergenç ve Kocaoğlu’na hapis ceza verildi
Çok Okunanlar
Yağış alarmı! Yağış alarmı!
Mevduatta rekor faiz! Mevduatta rekor faiz!
Piyasalarda altın rüzgarı Piyasalarda altın rüzgarı
Her sabah dinç uyanmak mümkün! Her sabah dinç uyanmak mümkün!
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum