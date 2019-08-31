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Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı

Aydın'da meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı

Aydın'da trafik kazası: 4 yaralı

 Aydın'ın Efeler ilçesindeki trafik kazasında biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın-Muğla karayolunda seyreden Mehmet Karakuzu yönetimindeki 16 BD 557 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, Yenipazar kavşağı yakınlarında bir akaryakıt istasyonun girişindeki aydınlatma direklerine, ardından da tabelaya çarptı.

Kazada sürücü ve araçtaki biri çocuk 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



 


Kaynak: AA
Etiketler; #Akaryakıt istasyonu #güvenlik kamerası #trafik kazası #yaralı
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