Aydın'da trafik kazası! 5 kişi yaralandı

Aydın'ın Söke ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Trafik kazasında 5 kişi yaralanırken, yaralılar Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aydın'da trafik kazası! 5 kişi yaralandı
Son Güncelleme:

Aydın'ın Söke ilçesinde trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, T.A'nın kullandığı otomobil ile R.C. idaresindeki otomobil, Söke Kuşadası yolu Caferli Kavşağı'nda çarpıştı.

Meydana gelen trafik kazası yetkililere bildirildi. Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü R.C. ile otomobilindeki 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Daha sonra Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# aydın # söke # trafik kazası
Çok Okunanlar
Patatesin kıtır kıtır olmasını sağlayan tüyo! Deneyince aynı restoranlardaki gibi oluyor
Patatesin kıtır kıtır olmasını sağlayan tüyo! Deneyince aynı restoranlardaki gibi oluyor
Çilingir çağırmadan kapı açma yolları
Çilingir çağırmadan kapı açma yolları
16 Ağustos hava durumu raporu!
16 Ağustos hava durumu raporu!
Beşiktaş'ta Pepe ve Zaynutdinov'da geri sayım başladı!
Beşiktaş'ta Pepe ve Zaynutdinov'da geri sayım başladı!
Kışlıklar için kolları sıvama vakti! Antioksidan deposu kışlık biber sosu tarifi
Kışlıklar için kolları sıvama vakti! Antioksidan deposu kışlık biber sosu tarifi
Öne Çıkanlar "İktidar ve Muhalefetiyle Türkiye'de Sistem Batıyor!" - Çıkış Yolu - 15 Ağustos 2023 -Doğu Perinçek "İktidar ve Muhalefetiyle Türkiye'de Sistem Batıyor!" - Çıkış Yolu - 15 Ağustos 2023 -Doğu Perinçek BM'den Afrika ekonomisi hakkında dikkat çeken rapor! BM'den Afrika ekonomisi hakkında dikkat çeken rapor!