Aydın'da trafik kazası! 5 kişi yaralandı
Aydın'ın Söke ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Trafik kazasında 5 kişi yaralanırken, yaralılar Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aydın'ın Söke ilçesinde trafik kazası meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, T.A'nın kullandığı otomobil ile R.C. idaresindeki otomobil, Söke Kuşadası yolu Caferli Kavşağı'nda çarpıştı.
Meydana gelen trafik kazası yetkililere bildirildi. Olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü R.C. ile otomobilindeki 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Daha sonra Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
# aydın # söke # trafik kazası