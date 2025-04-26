Aydın'da tütün üreticileri çıkmaza girdi: Avanssız ekim sezonu başladı

Aydın'da tütün üreticileri zor bir sezonla karşı karşıya kaldı. Tütün firmaları, her yıl dikim öncesinde üreticilere verdikleri avansları bu yıl vermemekle kalmadı, çiftçileri büyük bir belirsizliğe sürükledi.

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Aydın'da tütün üreticileri çıkmaza girdi: Avanssız ekim sezonu başladı
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 Mazot, gübre ve işçilik maliyetlerinin yüksek olduğu bu dönemde, çiftçiler ekim yapabilmek için borçlanarak tütün ekmeye başladı. Ancak bazı üreticiler, Karacasu ilçesinde olduğu gibi ekim alanlarını daraltmak zorunda kaldı.

Tütün ekimi için gerekli olan avans desteğini alamayan çiftçiler, üretim yapabilmek için başka çözüm yolları arıyor. Bir işçinin günlük maliyeti 1.500 lirayı bulurken, bu yıl tütünün kilogram fiyatının 300 lira civarında olması bekleniyor. Üreticiler, bu maliyetlerle kârdan çok zarar etmeyi göze almak zorunda kalıyor.

Birçok çiftçi, avans alamazlarsa üretimden vazgeçmek zorunda kalacaklarını söylüyor. Üreticiler, zor durumda olduklarını belirterek, tütün üretiminin sürdürülebilirliği için daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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