Aydın'da zincirleme trafik kazası! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı...

Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen zircirleme trafik kazasınaotomobil, kamyonet ve otobüsün karıştı. Meydana gelen feci trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı...

Aydın'da zincirleme trafik kazası! 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı...
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Aydın-Denizli kara yolunda ilerleyen 20 AIE 929 plakalı otomobil, Ortakçı mevkisinde refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra devrildi.

Karşı yönde ilerleyen Pamukkale Turizm firmasına bağlı 06 DTL 152 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, devrilen direğe, ardından da aynı giden Muzaffer Göçhan yönetimindeki 20 TE 352 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada otobüs şoförü Gürsel Kurşun ile otobüsteki yolculardan Büşra Sarıaslan hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü Davut Demirpolat ile otobüsteki Dursun Başer yaralandı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı.

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# trafik kazası # aydın
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