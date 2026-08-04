Aydın'daki orman yangınında yeni gelişme! 2 şüpheli gözaltına alındı

Aydın Valisi Osman Varol, valilik binasında temmuz ayında il genelinde meydana gelen asayiş ve güvenlik olaylarına ilişkin kapsamlı bir basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıda emniyet ve jandarma birimlerinin yürüttüğü çalışmalara değinildi.

İl genelindeki asayiş, narkotik, terör, siber suçlar, trafik ve göçmen kaçakçılığı konularında polis ve jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonları anlatan Vali Varol, güvenlik güçlerinin sahada büyük bir özveriyle çalıştığını ifade etti. Toplantı esnasında basın mensuplarının, Çine ilçesinde 30 Temmuz tarihinde başlayan ve ekiplerin müdahalesiyle 2 Ağustos'ta kontrol altına alınabilen orman yangınına ilişkin soruları üzerine konu adli boyutuyla ele alındı.

"BİRAZ ÖNCE JANDARMAMIZ TARAFINDAN GÖZALTINA ALINDILAR"

Yangınla ilgili adli makamlarca yürütülen sürecin detaylarını paylaşan Vali Varol, yangına neden olduğu değerlendirilen şahısların yakalandığını duyurdu. Varol, soruşturmadaki son durumu şu sözlerle aktardı: "Bu konuda bir adli süreç başladı. Yangının oluşumuna sebebiyet veren iki kişi biraz önce gözaltına alındılar jandarmamız tarafından. Adli bir süreç olduğu için detaylarını sonradan aktarma imkanımız olacak."

Yangının çıkış nedenini tüm yönleriyle aydınlatmak amacıyla yürütülen soruşturma dosyasına iki farklı bilirkişi raporunun girdiği bilgisi de paylaşıldı. Söz konusu raporların içeriğine ve olayın kasıt barındırıp barındırmadığına değinen Vali Varol, şüphelilerin kusur durumuna dikkat çekerek, "Tam olarak bilinçli olduğunu söyleyemem. Ama büyük bir ihmal de var." dedi.