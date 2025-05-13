Aydın’daki yangında yeni gelişme: İtfaiyeci baba ve kız arkadaşı gözaltında

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 18 Mart’ta evinde çıkan yangında eşi ve iki çocuğunu kaybeden itfaiye eri T.G. ile kız arkadaşı F.T., yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Aydın’daki yangında yeni gelişme: İtfaiyeci baba ve kız arkadaşı gözaltında
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Nazilli’de 18 Mart’ta Yeşil Mahalle’de çıkan ve anne ile iki çocuğun hayatını kaybettiği yangınla ilgili soruşturma derinleştirildi. Olayın ardından geniş çaplı bir inceleme başlatan Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı, yangının nedenini ve sorumlularını ortaya çıkarmak amacıyla çok yönlü çalışma yürüttü.

Yürütülen soruşturma kapsamında, yangının çıktığı evin sahibi ve aynı zamanda Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli olan T.G., yangını bilerek çıkardığı ve eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğunun ölümüne neden olduğu şüphesiyle gözaltına alındı.

KIZ ARKADAŞI DA ŞÜPHELİLER ARASINDA

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen T.G.’nin kız arkadaşı F.T.’yi de gözaltına aldı. Her iki şüpheli, Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

18 Mart’ta çıkan yangın sonrası evde bulunan anne Fatma G. ile çocukları 4 yaşındaki A.G. ve 11 yaşındaki Y.G. hayatını kaybetmiş, yangın sırasında T.G.’nin evde olmadığı belirtilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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