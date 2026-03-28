Aydın'ı sağanak vurdu: İstinat duvarı çöktü, 5 araç hurdaya döndü

Aydın’ın Efeler ilçesinde yoğun yağış nedeniyle zeminin yumuşaması sonucu bir sitenin istinat duvarı yıkıldı. Beton parçaları ve demir korkulukların altında kalan 5 araçta hasar oluşurken, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Aydın’ın Efeler ilçesinde etkili olan yoğun yağış, bu kez bir sitenin istinat duvarının çökmesine yol açtı. Girne Mahallesi Efekent Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda, park halindeki 5 araç zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, kentte bir süredir devam eden yağış nedeniyle zeminin yumuşaması sonucu siteye ait istinat duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Duvarın parçalanmasıyla birlikte beton bloklar ve korkuluk demirleri park halindeki araçların üzerine düştü. Olayda 5 araçta maddi hasar meydana geldi.

Duvarın yıkıldığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemi alarak şerit çekti.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Poligondan silah çalan 16 yaşındaki çocuğa 5 yıl 10 ay hapis cezası verildiPoligondan silah çalan 16 yaşındaki çocuğa 5 yıl 10 ay hapis cezası verildiGündem
Meteoroloji uyardı: Yarın gök gürültülü sağanak 6 ili etkisi altına alacakMeteoroloji uyardı: Yarın gök gürültülü sağanak 6 ili etkisi altına alacakYurt
İran, Neçirvan Barzani’nin evine düzenlenen saldırıyı kınadıİran, Neçirvan Barzani’nin evine düzenlenen saldırıyı kınadıGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

