Ulusal Kanal Gönüllüleri Aydın'da düzenlenen 19'uncu yıl dayanışma kahvaltısında buluştu. Ulusal Kanal Genel Müdür Yardımcısı Erdem Özdemir, İzmir Haber Müdürü Ufuk Akkaya ve Aydın Temsilcisi İsmail Altuntaş, gönüllülerin en küçük desteğinin bile kanalın büyük maddi zorlukları aşmasını sağladığını anlattı.

Aydın'ın efeleri Ulusal Kanal Aydın bürosunun düzenlediği dayanışma kahvaltısında bir araya geldi.



Çok sayıda ulusal gönüllüsünün ve konukların katıldığı etkinlikte Ulusal Kanal Aydın Temsilcisi İsmail Altuntaş ilk konuşmacıydı.



Ulusal Kanal Ege Haber Müdürü Ufuk Akkaya hiçbir baskıya boyun eğmeyeceklerini söyledi.



Ulusal Kanal Genel Müdür Yardımcısı Erdem Özdemir de Ulusal Kanal gönüllülerine çağrı yaptı.



Ulusal Kanal yöneticileri, bugüne kadar kanala verdikleri destek nedeniyle Aydın efelerine teşekkür etti, yeni programların müjdesini verdi.





HABER-KAMERA: GÜÇLÜ ÇEZİK

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