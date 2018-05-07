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Aydınlı köylüleri şiddetli yağmur ve fırtına durduramadı

Onlar, milletin efendisi. Aydın'da Doğu Perinçek'e imza vermek isteyen köylüleri ne şiddetli sağanak durdurabildi, ne de fırtına. Gün boyu süren sağanak yağış ve fırtınaya rağmen köylüler, minibüslerle Söke İlçe Seçim Kurulu'na giderek Perinçek için imza verdi.

Aydınlı köylüleri şiddetli yağmur ve fırtına durduramadı
Aydınlı köylüleri şiddetli yağmur ve fırtına durduramadı. Yeşilköy, Sayrakçı ve Avşar köylüleri zorlu hava koşullarına rağmen minibüslerle Söke İlçe Seçim Kurulu'na gelerek imza verdi.

İmza veren çiftçiler, üretim ekonomisini savunan Perinçek'i destekliyor.

Doğu Perinçek'in cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini düşünen köylüler, bütün partilerin seçmenlerini Perinçek için imza vermeye davet etti.


HABER: GÜÇLÜ ÇEZİK
ulusal.com.tr
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