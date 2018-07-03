İstanbul Kartal Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sabaha karşı çıkan yangın 2 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Sabaha karşı yangın çıktı, orman cayır cayır yandı.



İstanbul Kartal'daki Aydos Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle sabaha karşı 04.30 sıralarında yangın çıktı.



Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Söndürme çalışmalarına karadan itfaiye ekipleri havadan helikpter destek verdi.



Yaklaşık 2 saat süren müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ormanda soğutma çalışmaları sürüyor.



Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

