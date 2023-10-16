Ayılar Kış Uykusuna Hazırlanıyor! Uzmanlar Dikkat Olunması Konusunda Uyardı

Ayılar için kış uykusu vakti geldi. Hazırlık yapan ayılarla ormanlarda karşılaşma riski de arttı.



Bu süreçte saldırganlığın arttığını söyleyen uzmanlar, "ayılarla karşılaştığınızda 'yüksek ses çıkarın'" uyarısı yaptı.



Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, vatandaşlara dikkatli olun uyarısı yaptı. Çoban, ormanda görülen yavru ayılar konusunda da uyarıda bulundu.





