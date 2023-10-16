Ayılar Kış Uykusuna Hazırlanıyor! Uzmanlar Dikkat Olunması Konusunda Uyardı

Sonbahar geldi, ayılar kış uykusuna hazırlanıyor. Bu süreçte ayıların artan saldırganlığından korunmak için bilim insanları, "yüksek ses çıkarın" uyarısı yaptı.

Ayılar Kış Uykusuna Hazırlanıyor! Uzmanlar Dikkat Olunması Konusunda Uyardı
Son Güncelleme:

Ayılar için kış uykusu vakti geldi. Hazırlık yapan ayılarla ormanlarda karşılaşma riski de arttı.

Bu süreçte saldırganlığın arttığını söyleyen uzmanlar, "ayılarla karşılaştığınızda 'yüksek ses çıkarın'" uyarısı yaptı.

Kuzey Doğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, vatandaşlara dikkatli olun uyarısı yaptı. Çoban, ormanda görülen yavru ayılar konusunda da uyarıda bulundu.


Çok Okunanlar
Bella Hadid kariyerini ortaya koydu
Bella Hadid kariyerini ortaya koydu
En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar
En Yakın Dostunuzla Bile Paylaşmamanız Gereken Eşyalar
AFAD ve Kandilli'ye Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
AFAD ve Kandilli'ye Göre Hangi İllerde Deprem Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?
Döviz Kurunda Son Durum: Dolar, Euro ve Sterlin Kaç TL Oldu?
Marmaray'ın kardeşi geliyor
Marmaray'ın kardeşi geliyor
Öne Çıkanlar Golan Kışlasında İsrail Askerleri İsyan Etti! Kışlayı Yakıp Yıktı! Golan Kışlasında İsrail Askerleri İsyan Etti! Kışlayı Yakıp Yıktı! Baş Ağrısı Çekenler Dikkat! Baş Ağrısı Çekenler Dikkat!