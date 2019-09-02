Muğla'nın Bodrum ilçesinde, göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Aylan bebek, cansız bedeninin vurduğu sahilde anıldı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sahile vuran minik bedeniyle göçmenlerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Aylan bebek, ölümünün dördüncü yılında anıldı.



Akyarlar Fenerburnu'nda düzenlenen törene, Bodrum'da çekilen "Aylan Baby" isimli filmin yönetmeni Ömer Sarıkaya ve filmin yapımcısı Bahattin Öztürk ile vatandaşlar katıldı.



Anma etkinliğinde minik bebeğin ismi cesedinin vurduğu sahile yazılıp, bu alan karanfil ve begonvillerle süslendi.



Filmin yönetmeni Ömer Sarıkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2015'te minicik bir bedenin Fenerburnu sahiline vurduğunu hatırlattı. Kırmızı kıyafeti ve ayakkabılarıyla yüz üstü uzanan minik bir bebeğin tüm dünyayı ağlattığını ifade eden Sarıkaya, "Cennetin çocuğu olarak gitti. Bu yavru bebeğin minik bedeni kıyıya vurduğunda, tüm dünya gözyaşı dökmüştü, herkes ağlamıştı. Tüm insanlığın yüreğini parçalayan bir bebekti." diye konuştu.

