Aylar sonra gelen şok delil! 7. kattan düşen kadının ölümüne ilişkin erkek arkadaşı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kartal Cevizli Mahallesi'nde meydana gelen şüpheli ölüm olayını aydınlattı. 9 Ekim 2024 tarihinde yaşanan olayda, 27 yaşındaki Hatice Biçmek, binanın 7. katından düşerek olay yerinde yaşamını yitirmişti.

ŞÜPHELİ ÖLÜM OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Soruşturma kapsamında tanık olarak dinlenen mahalle sakini Caner K., olayın gerçekleştiği binanın karşısında oturduğunu belirtti. Caner K., sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada maktulü yerde yatar vaziyette gördüğünü beyan etti.

Cumhuriyet savcısı, dosyanın "şüpheli ölüm" olarak değerlendirilmesine karar verdi. Bu karar üzerine Biçmek'in 35 yaşındaki erkek arkadaşı Beytullah Ö. olay günü polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli Beytullah Ö., emniyette verdiği ifadede maktul Hatice Biçmek ile yaklaşık 1.5 yıl önce tanıştıklarını söyledi. Olay günü saat 22.00 sıralarında eve birlikte geldiklerini ve alkol aldıklarını belirten şüpheli, Biçmek'in eski eşinin intihar ettiğini ve bu durumun kadının psikolojisini bozduğunu iddia etti.

Aralarında herhangi bir tartışma yaşanmadığını öne süren Beytullah Ö., sabah saatlerinde evden ayrıldığını, ölüm haberini ise daha sonra ev sahibinin aramasıyla öğrendiğini savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, ilk aşamada adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TIRNAK ARASINDAKİ DNA ELE VERDİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, kriminal incelemeler sonucunda çarpıcı bir bulguya ulaştı. Şüpheli Beytullah Ö.'nün tırnak arasından alınan sürüntü örneklerinde, hayatını kaybeden Hatice Biçmek'e ait DNA profili tespit edildi. Bu gelişme üzerine savcılık harekete geçti.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, DNA sonucunun ardından şüpheliyi yakalamak için tekrar operasyon başlattı. Beytullah Ö., 13 Ocak'ta Samsun'da gözaltına alındı. İstanbul'a getirilerek emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, soruşturma dosyasında şüphelinin olay günü apartmandan çıkarak hızla uzaklaştığı anların güvenlik kamerası kayıtlarının da bulunduğu öğrenildi.