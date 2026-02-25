Aylardır yağış düşmüyordu: Türkiye'nin en kurak ilçesine kar yağdı

Türkiye’nin en az yağış alan ve en kurak bölgelerinden biri olarak bilinen Konya’nın Karapınar ilçesinde kış yeniden yüzünü gösterdi.

İlçede etkili olan yağmur ve kar yağışı, özellikle kırsal mahallelerde çevreyi beyaza bürüdü. Uzun süredir kuraklıkla mücadele eden yörede yağan kar, çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.

İlçenin köylerinde ekili alanlar kar örtüsüyle kaplanırken, bu durumun tarımsal üretime olumlu katkı sağlayacağı belirtildi.

Kar yağışı, toprağın su ihtiyacının karşılanması ve yer altı su kaynaklarının beslenmesi açısından önem taşıyor. Kuraklık baskısının yoğun hissedildiği bölgede, yağışların devam etmesi temenni ediliyor.