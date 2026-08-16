Aynı aileden ikinci kene trajedisi: Kuzeni de ölmüştü! Sivas'ta can kaybı 12'ye yükseldi

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 6 çocuk babası Bekir Selvi (63), doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Aynı aileden ikinci kene trajedisi: Kuzeni de ölmüştü! Sivas'ta can kaybı 12'ye yükseldi
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Sivas merkeze bağlı Kızılca köyünde yaşayan ve nakliyat işleriyle uğraşan emekli Bekir Selvi’ye arazide bulunduğu sırada kene tutundu. Bir süre sonra yüksek ateş ve halsizlik şikayetleriyle fenalaşan Selvi, yakınları tarafından acilen Sivas Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Durumunun ağırlaşması üzerine Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Selvi, KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Günlerdir süren kritik yaşam mücadelesini bu sabah kaybeden talihsiz adamın cenazesi, memleketi Kızılca köyünde defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

AYNI AİLEDEN İKİNCİ KENE FACİASI: KUZENİ DE 2020'DE ÖLMÜŞTÜ

Olayın ardından ortaya çıkan detay ise yürekleri dağladı. Yaşamını yitiren Bekir Selvi'nin amcasının oğlu Bilal Selvi’nin de Haziran 2020'de yine kene ısırması sonucu KKKA nedeniyle vefat ettiği öğrenildi. Aynı aileden ikinci bir canın kene kaynaklı hastalıktan kaybedilmesi köyde derin bir hüzne yol açtı.

BÖLGEDE CAN KAYBI 12'YE YÜKSELDİ

Sivas ve çevre illerden kene tutunması şikayetiyle hastanelere sevk edilen ve yoğun bakımda tedavi görürken hayatını kaybeden vatandaşların sayısı son vefatla birlikte 12'ye ulaştı. Sağlık yetkilileri, arazide ve kırsal alanlarda bulunan vatandaşların vücut kontrolünü aksatmaması ve keneyi kesinlikle çıplak elle çıkarmaması gerektiği yönündeki uyarılarını yineledi.

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Sivas kırım kongo kanamalı ateşi
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