Aynı evde peş peşe iki yangının sırrı çözüldü! Eski eş tutuklandı

Artvin'in Hopa ilçesi Sundura Mahallesi'nde 16 Temmuz tarihinde şüpheli yangın hareketliliği yaşandı. Muhammet Topal'a ait evden alevlerin yükseldiğini görenlerin durumu bildirmesiyle bölgeye Hopa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Meydana gelen ilk olayda herhangi bir can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar oluştu.

İTFAİYE EKİPLERİ GİDİNCE FARKLI BİR ODAYI YAKTI

Ekiplerin görevini tamamlayıp ayrılmasından kısa bir süre sonra, aynı evden yeniden yoğun dumanların yükseldiği fark edildi. İtfaiye ekipleri, henüz soğutma çalışmalarını yeni bitirdikleri adrese ikinci kez dönerek alevlere yeniden müdahale etmek zorunda kaldı. Aynı gün içerisinde aynı evde art arda çıkan bu iki yangın şüpheleri beraberinde getirdi. İtfaiyenin müdahalelerin ardından hazırladığı teknik rapor, olayın kaza olmadığını ve yangınların kundaklama sonucu çıkarıldığını ortaya koydu.

Bu rapor doğrultusunda harekete geçen Hopa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vakit kaybetmeden detaylı bir araştırma başlattı. Yapılan incelemeler neticesinde, yaklaşık 15 gündür evde bulunmayan kadının eski eşi M.Ç. şüpheli olarak tespit edildi. M.Ç.'nin evi ilk olarak ateşe verdiği, itfaiyenin bu yangını söndürmesinin hemen ardından tekrar binaya girerek bu kez tamamen farklı bir odayı kasten yaktığı belirlendi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü başarılı çalışmayla yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.Ç., emniyete götürüldü. Kundakçı koca, burada alınan ifadesinde her iki yangını da bizzat kendisinin çıkardığını söyleyerek suçunu itiraf etti.

Emniyetteki hukuki işlemleri tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi. M.Ç., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.