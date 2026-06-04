Aynı gün aynı metroya geri döndüler! Akılalmaz hırsızlığı kameralardan böyle çözdü

Metro istasyonunu kullanan bir vatandaşın dalgınlığından faydalanarak cep telefonunu saniyeler içinde çalan ve ardından kayıplara karışan suç ortakları, İstanbul emniyetinin amansız takibi sonucu kıskıvrak yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin adli kaderi belli olurken, zanlıların hırsızlık sonrası kaçış anları istasyonun siber güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

GÜVEN TİMLERİ GÜVENLİK KAMERALARINDAN KİMLİK TESPİTİ YAPTI

Feci hırsızlık olayı, geçtiğimiz 24 Mayıs tarihinde Gayrettepe metro istasyonu peron hatlarında meydana geldi. Seyahat etmek üzere istasyonda bekleyen bir yolcu, cep telefonunun cebinde olmadığını fark ederek durumu derhal istasyon güvenliğine ve polise bildirdi. Gelen resmi ihbar üzerine acil koduyla harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Şubesi ekipleri, istasyonun geriye dönük tüm güvenlik kamerası görüntülerini saniye saniye mercek altına aldı. Yapılan derinlemesine siber incelemelerde, mağdurun cep telefonunu profesyonel bir yankesicilik yöntemiyle çalan şüpheli ile ona gözcülük yapan yanındaki suç ortağının eşgalleri ve kimlikleri net olarak deşifre edildi.

AYNI GÜN AYNI YERE DÖNÜNCE KISKIVRAK YAKALANDILAR

Güven Timleri, şüphelilerin istasyon çevresinden tamamen uzaklaşmadığını değerlendirerek turnikeler ve çıkış kapıları üzerinde gizli gözetleme faaliyeti başlattı. Suçluların cüreti ise adeta pes dedirtti; kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri aynı günün ilerleyen saatlerinde yeni bir kurban bulmak amacıyla yeniden aynı metro istasyonuna giriş yaptı. İstasyon içinde pusuda bekleyen sivil Güven Timleri ekipleri, şüphelileri uzağa gitmelerine fırsat tanımadan, mağdur vatandaşa ait çalıntı cep telefonuyla birlikte suçüstü yakalayarak kelepçeledi.

YÜRÜYEN MERDİVENLERDEN KAÇIŞ ANLARI KAMERADA

Gözaltına alınarak Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş birimlerine teslim edilen şüpheliler, buradaki yasal sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından çağrılan polis otosuyla adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından "nitelikli hırsızlık ve yankesicilik" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası kayıtlarında, şüphelilerin mağdurun telefonunu çaldıktan sonra kalabalığın arasından sıyrılıp, metro istasyonunun yukarı doğru çıkan yürüyen merdivenlerinden koşarak hızla uzaklaştığı o panik anları saniye saniye kayıtlara geçti. Metro hatlarındaki güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.