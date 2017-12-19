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Aynı gün içinde iki kez hırsızlıktan yakalandı

Manisa'da motosiklet hırsızlığından yakalanan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan zanlı, birkaç saat sonra otomobilden cep telefonu çaldığı tespit edilerek tekrar gözaltına alındı.

Aynı gün içinde iki kez hırsızlıktan yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde motosiklet hırsızlığından yakalanan zanlı, ifadesinin ardından serbest bırakıldıktan sonra başka bir hırsızlık olayından tekrar gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir motosiklet çalındığı ihbarını değerlendiren Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

İncelemelerde motosikleti Ş.G'nin çaldığını belirleyen ekipler, düzenlediği operasyonla zanlıyı yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan Ş.G, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Bir kaç saat sonra yol kenarında park halindeki bir otomobilden hırsızlık ihbarını alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı.

Çalışmada, otomobildeki hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin de Ş.G. olduğu tespit edildi.

Ekipler, Ş.G'yi saklandığı evde gözaltına aldı. 

Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Manisa
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