Aynı üst geçitte yeni bir kaza: Kamyon yola savruldu

Olay anı, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Şans eseri kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazayı yapan TIR şoförünün olay yerinden kaçtığı ve polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

Aynı Üst Geçitte Ölümcül Kaza Yaşanmıştı

12 Mart 2024’te aynı üst geçide meydana gelen benzer bir kazada, TIR’ın dorsesi bir otomobilin üzerine devrilmiş ve 4 kişi hayatını kaybetmişti. Bu trajik olaydan sonra, Ataköy Marmaray üst geçidinde benzer

kazalar sık sık yaşanmaya devam ediyor.