Aynı üst geçitte yeni bir kaza: Kamyon yola savruldu

Bakırköy Yeşilköy Sahilyolu Rauf Orbay Caddesi'nde, Florya yönündeki Ataköy Marmaray üst geçidinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada, bir TIR yüksekliği hesaplayamayarak üst geçide çarptı. Çarpmanın şiddetiyle TIR’ın dorsesindeki kamyon yola savruldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Aynı üst geçitte yeni bir kaza: Kamyon yola savruldu
Yayınlanma:

Olay anı, bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Şans eseri kazada can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazayı yapan TIR şoförünün olay yerinden kaçtığı ve polis ekiplerinin inceleme başlattığı öğrenildi.

Aynı Üst Geçitte Ölümcül Kaza Yaşanmıştı

12 Mart 2024’te aynı üst geçide meydana gelen benzer bir kazada, TIR’ın dorsesi bir otomobilin üzerine devrilmiş ve 4 kişi hayatını kaybetmişti. Bu trajik olaydan sonra, Ataköy Marmaray üst geçidinde benzer

TikTok bir yıl boyunca yasak olacak!TikTok bir yıl boyunca yasak olacak!Dünya
Bigadiç’te ahşap evde çıkan yangın can aldıBigadiç’te ahşap evde çıkan yangın can aldıYurt

kazalar sık sık yaşanmaya devam ediyor.

trafik kazası üst geçit bakırköy
Günün Manşetleri
Beşiktaş ve Alanyaspor’dan beraberlik! Taraftar “Boş Tribün” modunda
HAMAS'tan ateşkes açıklaması
Türkiye’nin silah bırakma talebine olumsuz yanıt
Suriye'nin kuzeyinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Kurum’dan kentsel dönüşümde müjde
Almanya'daki saldırıda can kaybı 5'e yükseldi
Erdoğan'dan Almanya'daki saldırıyla ilgili açıklama
"Şam'daki yeni yönetimle bir araya gelmeyi planlıyorum"
6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Sporcuların üzerine çığ düştü
Çok Okunanlar
Tarihte bugün: 22 Aralık Tarihte bugün: 22 Aralık
TikTok bir yıl boyunca yasak olacak! TikTok bir yıl boyunca yasak olacak!
Afyonkarahisar’da tır ile otobüs çarpıştı: 18 yaralı Afyonkarahisar’da tır ile otobüs çarpıştı: 18 yaralı
Seyhan Avşar ve T24’e terör propagandası soruşturması Seyhan Avşar ve T24’e terör propagandası soruşturması
Bigadiç’te ahşap evde çıkan yangın can aldı Bigadiç’te ahşap evde çıkan yangın can aldı