Ayrılığı hazmedemedi, kapısında bekledi! 4 yerinden bıçaklanan kadın yaşam mücadelesi veriyor!

Olay, dün saat 17.30 sularında Konacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde yaşandı. İş mesaisini tamamlayan Güler B., evine dönmek üzere yola çıktı. İkametinin önüne geldiği sırada eski erkek arkadaşı E.K.'nın bıçaklı saldırısına uğradı.

Vücudunun dört farklı noktasına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının iyileşme süreci devam ediyor.

KAÇMAYA ÇALIŞAN SALDIRGANA POLİS ENGELİ

Saldırının ardından hızla olay yerinden uzaklaşan E.K., polis ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda kaçamadan kıskıvrak yakalandı. Emniyete götürülerek gözaltına alınan şüphelinin, verdiği ilk ifadede saldırıyı kıskançlık nedeniyle gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan E.K., bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan saldırgan, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.