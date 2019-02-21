Vatan Partisi Seçim Koordinasyon merkezine Hemen her gün farklı farklı insanlar geliyor ve Tuncay Mutluer’e desteğini bildiriyor

Vatan Partisi Seçim Koordinasyon merkezine Hemen her gün farklı farklı insanlar geliyor ve Tuncay Mutluer’e desteğini bildiriyor. Karsın Merkez Kürt kökenli ve köklü ailesi olan Oğur sülalesinden Mehmet Uğur Tuncay Mutluer e desteklerini bildirmek için Vatan Partisi Seçim Koordinasyon merkezini ziyaret etti. Mehmet Uğur’u Seçim Koordinasyon Merkezinde Belediye Başkan Adayı Tuncay Mutluer, Vatan Partisi Örgütlenme Bürosu Başkanı Savaş Oruç ve Kars İl Başkanı Ali Osman Saday karşıladı.



Vatan Partisi Seçim Koordinasyon Merkezinde, Neden Tuncay Mutluer’i desteklediklerini sorusuna Mehmet Uğur, “Tuncay Mutluer’i 1994-99 yılları arasında Belediye Başkanlığı dönemindeki hizmetlerinden dolayı çok iyi tanıyoruz. Tuncay Mutluer o dönemde hiçbir ayırım gözetmeden sadece ve sadece halka hizmet için çalıştı ve bunu başardı. Ama Tuncay Mutluer döneminden sonraki yıllarda durum değişmeye başladı. Örneğin belediye başkanı Azeri kökenli ise, hizmeti daha çok Azerilerin yoğun olduğu mahallelere veriyor ve Kürt kökenli Belediye çalışanlarını yavaş yavaş işten çıkarırken Azeri kökenlileri işe alıyor. Eğer Belediye Başkanı Kürt kökenli ise o da Azeri kökenli başkanın yaptığının tam tersini yapıyor. Ve bunlar bu tür haksızlıkları kendilerine huy edinmişler. Ve bunlar Kars halkına hizmet edecekleri yerde, kendi hısım ve akrabalarına rant sağlıyor.



Haksızlıkları Tuncay Mutluer Kaldıracak

Artık biz Kars halkı olarak bu gibi durumlardan bıkmış durumdayız. Bu haksızlıkları ortadan kaldıracak olan tek aday var Kars’ta. Oda Vatan Partisinin Adayı Tuncay Mutluer’dir.

Ben Kürt kökenli bir Karslıyım. Ama ben burada etnik yapıya değil yapılan ve yapılacak olan hizmetlere bakıyorum. Tuncay Mutluer insanlara Kürt, Azeri, sunni, alevi diye bakmaz. Tuncay Mutluer hizmete bakar. Bunu daha önce gördük. Onun için biz bu seçimlerde Tuncay Mutluer’i destekliyoruz ve Belediye Başkanı olması için var gücümüzle çalışacağız.” dedi.

Vatan Partisi Belediye Başkan Adayı Tuncay Mutluer ise Çalışmalarını şöyle değerlendirdi.

“Çalışmalarımız çok iyi gidiyor ve Kars halkı bize teveccüh gösteriyor. Çünkü Kars halkı gerçekleri görüyor. Yapılanları ve yapılacak olanları da görüyor. Bizim geçmişte çok önemli ve başarılı bir Başkanlık dönemimiz var. Halk yapılanları unutmaz ve unutmuyor da. Tabii diğer partilerin çalışmalarını da görüyor. 31 martta Kars halkı tercihini yapacak. Ve eminiz ki sandıklardan çıkan biz olacağız ve kaldığımız yerden halka hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.