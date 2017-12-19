Şarkıcı Ayşegül Aldinç, Akmerkez'in otoparkında bir mağaza çalışanına ait motosiklete çarptığı gerekçesiyle bin 330 TL'lik motosiklet davasıyla karşı karşıya kaldı.
Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre; Akmerkez'in otoparkında 7 ay önce aracını geri geri park etmek isterken mağaza çalışanına ait motosiklete çarpıp devirdiği iddiasıyla Ayşegül Aldinç'e bin 330 liralık tazminat davası açıldı.
Aracını park ederken motosikletin devrildiğini ifade eden şarkıcı, "Motosiklette hasar olmadığım düşünerek aracımı başka yere park ettim. Davacının gerçek maddi zararının tespitiyle istenen manevi tazminatın reddine karar verilmesini istiyorum" dedi.
ulusal.com.tr
Şarkıcı Ayşegül Aldinç, Akmerkez'in otoparkında bir mağaza çalışanına ait motosiklete çarptığı gerekçesiyle bin 330 TL'lik motosiklet davasıyla karşı karşıya kaldı.
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