Ayşenur Arslan'a hapis cezası talebi

Gazeteci Ayşenur Arslan'ın 2 Ekim 2023'te Halk TV'deki programında İçişleri Bakanlığı önünde düzenlenen bombalı saldırıyla ilgili sarf ettiği sözlere ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Arslan’ın "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan bir yıl 6 aydan, 7 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.



İddianamede, Arslan'ın sözlerinin, "örgütler tarafından gerçekleştirilmesi muhtemel eylemlere yönelik yol gösterici ve fikir verici olduğu" belirtildi.



Ayşenur Arslan'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanacak.

