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Ayten Keklik'in bıçaklanarak öldürüldüğü olayda yaralı bulunan erkek arkadaşı tutuklandı

Ağlasun ilçesindeki bir evde lise öğrencisi Ayten Keklik'in bıçaklanarak öldürüldüğü olayda yaralı bulunan erkek arkadaşı tutuklandı

Ayten Keklik'in bıçaklanarak öldürüldüğü olayda yaralı bulunan erkek arkadaşı tutuklandı

Burdur'un Ağlasun ilçesinde apartman dairesinde lise öğrencisi Ayten Keklik'in bıçaklanarak öldürüldüğü olayda, yaralı bulunan erkek arkadaşı tutuklandı.

Bileklerinden yaralı halde bulunan Furkan K'nin (19) kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandı. İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Zanlının, emniyetteki ifadesinde, kız arkadaşını Mersin'den yanına çağırdığını, aralarında tartışma çıktığını söylediği belirtildi. İfadesinde suçunu itiraf eden zanlının, olayı kıskançlık yüzünden gerçekleştirdiğini ve pişman olduğunu dile getirdiği bildirildi.

Ağlasun ilçesi Sakarca Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde 31 Aralık 2017'de lise öğrencisi Ayten Keklik hayatını kaybetmiş, üniversite öğrencisi erkek arkadaşı Furkan K. ise yaralı bulunmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Ağlasun #burdur #cinayet
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