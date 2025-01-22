Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı!

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür önemli açıklamalarda bulundu...

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı! - Resim: 1

 Çanakkale’nin yanı sıra Balıkesir, Tekirdağ ve İzmir’de de hissedilen sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da hasar yaşanmadı.



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Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı! - Resim: 2

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin (AFAD) verilerine göre, deprem saat 23.38’de Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, deniz tabanının 8.65 kilometre derinliğinde meydana geldi.

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Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı! - Resim: 3

Deprem, Ayvacık’a 6.62 kilometre mesafede gerçekleşti. Sarsıntı Çanakkale ve çevre illerde kısa süreli panik ve endişeye yol açtı.

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Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı! - Resim: 4


Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki tarihsel depremlere dikkat çekti. Görür şu ifadeleri kullandı:

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Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı! - Resim: 5

“Edremit Körfezi’nde, Ege Denizi’nde, Edremit Fay Zonu üzerinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fay zonu, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun güney kolunu temsil ediyor. 

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Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı! - Resim: 6

Bu körfezde, 1944 yılında 6.8 büyüklüğünde oldukça korkutucu bir deprem yaşanmıştı. Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege genel olarak stres biriktiriyor.”

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Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı! - Resim: 7

HASAR VE ÖNLEMLER

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Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı! - Resim: 8


Yetkililer, depremin ardından bölgede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi. 

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Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı! - Resim: 9

AFAD ve yerel birimler, deprem sonrası olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

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Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı! - Resim: 10
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çanakkale deprem