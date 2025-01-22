Ayvacık’ta 5.2’lik deprem! Naci Görür uyardı!
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür önemli açıklamalarda bulundu...
Çanakkale’nin yanı sıra Balıkesir, Tekirdağ ve İzmir’de de hissedilen sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı ya da hasar yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi’nin (AFAD) verilerine göre, deprem saat 23.38’de Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, deniz tabanının 8.65 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Deprem, Ayvacık’a 6.62 kilometre mesafede gerçekleşti. Sarsıntı Çanakkale ve çevre illerde kısa süreli panik ve endişeye yol açtı.
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgedeki tarihsel depremlere dikkat çekti. Görür şu ifadeleri kullandı:
“Edremit Körfezi’nde, Ege Denizi’nde, Edremit Fay Zonu üzerinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu fay zonu, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun güney kolunu temsil ediyor.
Bu körfezde, 1944 yılında 6.8 büyüklüğünde oldukça korkutucu bir deprem yaşanmıştı. Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege genel olarak stres biriktiriyor.”
HASAR VE ÖNLEMLER
Yetkililer, depremin ardından bölgede herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.
AFAD ve yerel birimler, deprem sonrası olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.