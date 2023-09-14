Ayvalık'ta evler doğalgaza kavuştu!

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde süren doğal gaz çalışmaları sona erdi. İlk evin doğalgaz montajının yapılması ile birlikte büyük sevinçle karşılandı.

Ayvalık'ta evler doğalgaza kavuştu!
Ayvalık'ta evler doğalgaza kavuştu!
Editör: Süleyman Daban
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Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde süren doğal gaz çalışmalarında sona gelindi. Ayvalık’ta ilk kez bir apartmana doğal gaz montajı yapıldı. Doğalgazın Ayvalık’a verilmeye başlamasıyla bu sistemin rahatlığına kavuşan apartman sakinleri ise ilçe tarihinde bir ilke imza atmış olmayı büyük bir sevinçle karşıladı.

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Ayvalık’ta Aralık ayında başlayan ve bir plan dahilinde kent bütününe yayılan doğalgaz boru döşeme çalışmaları aksatılmadan sürüyor. Kazı çalışmalarının yanı sıra bir yandan da ana boruların cadde ve sokaklara kadar getirildiği proje çerçevesinde, ilk apartmana doğal gaz montajı yapıldı.
Ayvalık’ın 150 Evler Mahallesi, 1032 Sokak Evora Apartmanı sakinlerinden Ali Ok’un dairesine, doğalgaz bağlantısı yapıldı.
Firma yetkililerinin son derece titiz bir çalışma sonrasında gerçekleştirdiği bağlantının ardından doğalgaz kullanımına hazır olan Ali Ok, şu ifadeleri kullandı:

- Doğalgazın rahatlığı ile kış gecelerini yaz mevsimine çevirecek bir sisteme kavuştuk. Evimizin dört bir yanının doğalgaz sistemiyle sımsıcak olduğu koşullarda yaşayabilmenin ayrıcalığını yaşayacağımız için son derece mutluyum. Doğalgazın Ayvalık’a gelmesi konusunda çaba gösteren başta siyasiler olmak üzere emeği geçen herkese sonsuz şükranlarımı sunuyorum.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Yurt # ayvalık # doğalgaz
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