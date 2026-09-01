Az önce deprem mi oldu? 1 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Günün sabah saatlerinde İç Anadolu kuşağında kaydedilen en belirgin sarsıntı Ankara'da gerçekleşti. Sabah saat 08:06’da Ankara’nın Beypazarı ilçesinde AFAD verilerine göre 2.5, Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre ise 2.7 büyüklüğünde ve yerin yaklaşık 4 ila 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Ayrıca saat 08:18’de Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde 1.6 (gece 03:11'de 1.9), saat 08:26’da Sivas Merkez’de 1.4 büyüklüğünde mikro sarsıntılar tespit edildi.

Doğu Anadolu ve Karadeniz geçiş hattında ise gece yarısı hareketlilik dikkat çekti. Saat 00:08’de Erzincan Merkez’de 2.5, hemen ardından 00:10’da Gümüşhane Kelkit sınırında 2.4 büyüklüğünde hafif depremler tescillendi. Sabah saat 07:59’da Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 1.5, 06:58'de Tunceli Ovacık'ta 1.6 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

Ege ve Marmara kuşağında Balıkesir, Manisa ve Kütahya hatlarında mikro düzeyli sarsıntılar sürdü. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece 00:13’ten sabah 09:13’e kadar büyüklükleri 1.1 ile 1.6 arasında değişen çok sayıda artçı nitelikte mikro deprem ölçüldü. Kütahya’nın Simav ilçesinde saat 06:50’de 0.8, Manisa’nın Kırkağaç ve Gördes ilçelerinde 1.4, Çanakkale’nin Biga ilçesinde saat 06:52'de 1.1 büyüklüğünde küçük çaplı sarsıntılar kayıtlara geçti.

Akdeniz ve Güney bölgelerinde ise sabah saat 05:29’da Muğla’nın Fethiye ilçesinde 2.2, gece 00:19 ve 03:19’da Antalya’nın Serik ilçesinde 1.8 ile 2.0, saat 03:40’ta Isparta Merkez (Kayı Köyü) mevkiinde 1.9 büyüklüğünde depremler yaşandı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde ise Gaziantep Şehitkamil'de (07:00) 2.0, Kahramanmaraş Pazarcık ve Göksun hatlarında 1.4 ile 2.0, Hatay Kırıkhan'da 1.6 ve Adıyaman Sincik/Çelikhan çevrelerinde 0.8 ile 1.4 büyüklüklerinde hareketlilikler ölçüldü.

Deniz sahalarında ise Ege Denizi açıklarında (Çeşme, Datça ve Kuşadası Körfezi) 1.2 ile 2.2 büyüklüklerinde mikro sarsıntılar meydana geldi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi yetkilileri, gün boyunca kaydedilen tüm hareketliliklerin hafif/mikro ölçekte olduğunu, herhangi bir can veya mal kaybı ihbarının bulunmadığını bildirdi.