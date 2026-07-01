Az önce deprem mi oldu? 1 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde sismik hareketlilik Temmuz ayının ilk gününde de devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce deprem mi oldu? 1 Temmuz AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
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 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak kaydedilen sarsıntılar, güne sarsıntı hissiyle uyanan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yaşadığı bölgede hareketlilik hissedenler "Az önce deprem mi oldu, neresi sallandı?" sorularına yanıt arıyor.

İşte 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü meydana gelen son sarsıntılar ve Doğu Anadolu'dan gelen son dakika deprem haberi...

SABAH SAATLERİNDE VAN ÇATAK SALLANDI

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son dakika verilerine göre, Doğu Anadolu bölgesinde hissedilir bir sarsıntı kaydedildi.

Merkez Üssü: Çatak (Van)
Tarih / Saat: 1 Temmuz 2026 - 09:31
Büyüklük: 3.6
Derinlik: 7.0 km

Sarsıntı çevre ilçelerde ve Van merkezde hafif şekilde hissedilirken, sığ derinlikte gerçekleşmesi nedeniyle yüzeyde kısa süreli bir paniğe yol açtı. İlk belirlemelere göre bölgede herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

ANLIK VE CANLI DEPREM LİSTESİNE NASIL ULAŞILIR?

Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen tüm mikrosismik hareketler ile büyüklüğü daha yüksek olan depremler, devletin resmi kurumları tarafından saniyesi saniyesine güncelleniyor. Bölgenizdeki son sarsıntıları, derinlik ve büyüklük filtreleriyle canlı harita üzerinden takip etmek için aşağıdaki resmi bağlantıları kullanabilirsiniz:

AFAD Canlı Deprem Ekranı: Tüm sarsıntıların haritalı dökümüne ulaşmak için AFAD Son Depremler sayfasını anlık olarak yenileyebilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi Son Veri Akışı: Bölgesel tüm küçük sismik dalgalanmaları listelemek için Kandilli Rasathanesi Son Depremler sistemini 24 saat boyunca kontrol edebilirsiniz.

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