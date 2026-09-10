Az önce deprem mi oldu? 10 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Günün sabah saatlerinde Marmara Bölgesi'nde kaydedilen en belirgin sarsıntı Bursa'da meydana geldi. Saat 03:20’de Bursa’nın Yenişehir (Selimiye) ilçesinde AFAD verilerine göre 2.9, Kandilli Rasathanesi kayıtlarına göre ise 3.0 büyüklüğünde ve yerin yaklaşık 5.5 ila 7 kilometre derinliğinde bir deprem yaşandı. Marmara kuşağında ayrıca sabah saat 05:36’da Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 2.7, saat 09:59’da Bursa Mustafakemalpaşa’da 1.3 ve 05:06’da Balıkesir Gönen’de 1.1 büyüklüğünde sarsıntılar tespit edildi.

İç Anadolu ve Karadeniz geçiş hattında ise Kayseri, Bolu ve Ankara çevrelerindeki hareketlilik öne çıktı. Gece saat 01:23’te Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde AFAD tarafından 2.7, Kandilli tarafından 2.5 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Pınarbaşı hattında saat 01:26, 02:35 ve 03:02’de 1.2 ile 2.0 arasında değişen artçı mikro depremler de ölçüldü. Sabah saat 06:33’te Bolu Merkez (Kozlu) mevkiinde 2.0 - 2.2, saat 06:45’te Ankara’nın Beypazarı / Nallıhan kuşağında 1.6 - 1.8, saat 05:42’de Amasya Kizoğlu ve Tokat Turhal çevresinde 1.0 - 1.4 büyüklüğünde hafif sarsıntılar kayıtlara girdi.

Akdeniz ve Ege Denizi açıklarında da gece boyunca sarsıntılar devam etti. Gece saat 00:03’te Ege Denizi - Muğla Datça açıklarında 2.6, saat 00:11’de Akdeniz - Antalya Kaş açıklarında 2.0 - 2.1 ve sabah saat 05:30 ile 07:41’de Muğla Ortaca açıklarında 1.3 - 1.6 büyüklüğünde depremler ölçüldü. Kıyı şeridinde ise saat 01:17’de Bodrum Gökova Körfezi’nde 1.4, saat 04:28’de İzmir Karaburun açıklarında 1.4 - 1.5 büyüklüğünde mikro hareketlilikler tescillendi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu fay hatlarında artçı nitelikli sarsıntılar sürdü. Gece ve sabah saatlerinde Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 04:07’de 2.0 - 2.1, saat 04:10 ve 04:32’de ise 1.0 - 1.4 büyüklüklerinde peş peşe sarsıntılar gerçekleşti. Ayrıca Malatya’nın Doğanşehir (1.1 - 1.2), Pütürge (1.0) ve Battalgazi (1.3) ilçeleri ile Elazığ Merkez (Keban Barajı) hattında 1.3, Osmaniye Sumbas’ta ise 1.0 büyüklüğünde mikro depremler listelendi.

İç Batı Anadolu’da ise Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece yarısından sabah 09:53’e kadar büyüklükleri 0.8 ile 1.2 arasında değişen çok sayıda küçük çaplı sarsıntı kaydedildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi yetkilileri, gün boyunca gerçekleşen tüm sarsıntıların hafif ve mikro ölçekte kaldığını, herhangi bir olumsuz durum veya hasar ihbarı bulunmadığını bildirdi.