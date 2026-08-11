Az önce deprem mi oldu? 11 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Günün dikkat çeken hareketliliklerinden biri Akdeniz açıklarında gerçekleşti. Gece saatlerinde Akdeniz sahasında (Dalaman / Kaş açıklarında) 3.5 büyüklüğünde hafif bir sarsıntı kaydedilirken, sabah saat 08:27’de yine Akdeniz’de 2.1 ile 2.2 büyüklüklerinde mikro depremler tescillendi. Ege Denizi açıklarında ise (Çeşme ve Ayvacık yakınlarında) gece saat 03:25’te 2.5 ila 2.8 büyüklüklerinde hareketlilikler yaşandı.

İç Anadolu ve Marmara hattında ise gece saat 03:14’te Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 1.4 ve 1.7 büyüklüğünde, sabah saatlerinde Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 1.0 ile 1.4 büyüklüklerinde hafif sarsıntılar tespit edildi. Ayrıca sabah 07:09 ve 07:19 saatleri arasında Kütahya Simav ile Tokat Sulusaray çevrelerinde 1.6 büyüklüğünde mikro depremler meydana geldi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz hattında da hareketlilik sürdü. Sabah saat 07:01’de Muş Merkez’de 1.9 ila 2.0 büyüklüğünde, Erzincan ve Erzurum (Tekman) çevresinde 1.2 ile 1.7 büyüklükleri arasında, Sivas’ın Gürün ilçesinde ise 1.4 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, 11 Ağustos Salı günü kaydedilen tüm sarsıntılar mikro düzeyde kalmış olup herhangi bir olumsuz durum ya da can/mal kaybı ihbarı bulunmamaktadır.