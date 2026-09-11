Az önce deprem mi oldu? 11 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Günün sabah saatlerinde öne çıkan en belirgin sarsıntı Ege ve Akdeniz geçiş kuşağında, Muğla'da kaydedildi. Gece saat 03:14’te Muğla’nın Marmaris (Taşlıca) açıklarında AFAD kayıtlarına göre 3.0, Kandilli Rasathanesi verilerine göre 3.1 büyüklüğünde ve yerin yaklaşık 72 ila 78 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Akdeniz açıklarında ayrıca saat 01:30’da Antalya Kumluca açıklarında 2.5, 04:30’da ise Akdeniz açıklarında 2.7 büyüklüğünde sarsıntılar tespit edildi.

Marmara ve Ege bölgelerinde kıyı şeridi ile iç kesimlerde hareketlilik sürdü. Sabah saat 08:31’de Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde 2.2, gece 01:29’da Saros Körfezi açıklarında 1.3 ve saat 03:30’da Lapseki’de 1.2 büyüklüğünde depremler ölçüldü. Yalova açıklarında saat 09:09’da Çınarcık açıklarında (Marmara Denizi) 1.3, Bursa’da ise saat 08:01’de Gürsu mevkiinde 1.6 büyüklüğünde sarsıntılar kayıtlara geçti. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece yarısından sabah 07:29’a kadar büyüklükleri 1.0 ile 1.9 arasında değişen mikro depremler yaşandı. Ayrıca Manisa’nın Turgutlu (1.1 - 1.4) ve Gördes (0.7) ilçelerinde, Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde (0.9 - 1.2) ve İzmir Seferihisar açıklarında (1.0) hafif hareketlilikler listelendi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu fay hatlarında artçı nitelikli sarsıntılar devam etti. Gece saat 03:04’te Malatya’nın Yeşilyurt (Oluklu) bölgesinde 2.3 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Malatya genelinde sabah saatlerinde Doğanşehir (1.3 - 1.5) ve Pütürge (0.9) çevrelerinde mikro hareketlilikler sürdü. Ayrıca sabah saatlerinde Erzincan Kemah’ta 1.9, Refahiye’de 1.4 - 1.9, Adıyaman Çelikhan’da 1.4, Elazığ Merkez’de 0.8 ve Kahramanmaraş Nurhak ile Elbistan hatlarında 0.9 ile 1.4 büyüklüklerinde depremler gerçekleşti.

İç Anadolu ve Karadeniz kuşağında ise Konya çevresindeki hareketlilik dikkat çekti. Sabah saat 05:59 ve 08:59’da Konya Cihanbeyli’de 1.6 ve 1.8, saat 04:19 ve 07:19’da Selçuklu’da 1.4 ve 1.6, saat 04:00’te Akşehir’de 1.3 büyüklüğünde depremler tespit edildi. Başkent Ankara’nın Bala ilçesinde gece saat 02:44 ve 04:10’da 0.9 ile 1.1, Beypazarı’nda 1.2, Kayseri’nin Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde 0.7 ile 1.3, Bolu Merkez’de saat 08:35’te 1.3 ve Kastamonu İnebolu’da saat 03:48’de 1.4 - 1.7 büyüklüğünde mikro sarsıntılar kayıtlara girdi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi yetkilileri, yurt genelinde kaydedilen tüm sarsıntıların mikro ve hafif düzeyde kaldığını, herhangi bir olumsuz ihbar veya can/mal kaybı bulunmadığını bildirdi.