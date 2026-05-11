Az önce deprem mi oldu? 11 Mayıs 2026 güncel deprem verileri

Sarsıntı hissedenlerin "Deprem mi oldu, nerede oldu?" soruları arama motorlarında üst sıralarda yer alırken, özellikle gece saatlerinde Ege Denizi kıyılarından gelen haberler hareketliliğe neden oldu.

SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaştığı verilere göre, 10 Mayıs 2026 tarihinde saat 23.29 sularında Muğla’nın Bodrum ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 41.2 kilometre olarak ölçülürken, depremin Bodrum ve çevresindeki yerleşim yerlerinde hissedildiği bildirildi. Derinliğin fazla olması yüzeydeki şiddetin bir miktar daha az hissedilmesini sağlasa da, gece saatlerinde yaşanan bu sarsıntı bölge halkında kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı.

11 Mayıs 2026 Pazartesi sabahı itibarıyla hem Ege Denizi hattında hem de ülke genelinde meydana gelen daha küçük ölçekli sarsıntılar güncel listelere yansımaya devam ediyor. Yetkililer, vatandaşların sadece resmi kaynaklardan gelen verilere itibar etmesi gerektiğini hatırlatırken, deprem kuşağındaki hareketliliğin rutin seyrinde devam ettiğini belirtiyor.