Az önce deprem mi oldu? 12 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler verisi

Türkiye’de sismik hareketliliğin yoğun olduğu bölgelerde meydana gelen sarsıntılar, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından saniye saniye takip ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce deprem mi oldu? 12 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler verisi
Yayınlanma:

12 Mayıs 2026 Salı sabahı itibarıyla özellikle Kahramanmaraş ve çevresinde kaydedilen düşük şiddetli depremler, vatandaşlar tarafından yakından izleniyor.

12 MAYIS SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ

Türkiye genelinde sismik hareketlilik devam ederken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden sabahın ilk saatlerinde yeni bir veri paylaşıldı. Bugün saat 07:49:09'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer kabuğunun yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu sarsıntı, bölgedeki düşük şiddetli sismik aktivitelerden biri olarak kayıtlara geçti. Yetkili birimlerden yapılan açıklamalara göre, sarsıntı sonrası herhangi bir can veya mal kaybı ihbarı alınmadığı bildirildi.

FETÖ'nün sınav çarkına darbe! 2014 ALS soruları için düğmeye basıldıFETÖ'nün sınav çarkına darbe! 2014 ALS soruları için düğmeye basıldıGündem
deprem son dakika
Günün Manşetleri
2014 ALS soruları için düğmeye basıldı
Binlerce yasa dışı bahis sitesine erişim engeli
DEAŞ’ın kripto kasasına darbe
İBB Ağaç A.Ş. operasyonunda son durum
Kocaeli’de feci kaza! İşçi servisi ile tır çarpıştı
Saadet Partisi Genel Başkanı Ulusal Kanal’a konuştu
Burcu Köksal yarın AK Parti’ye katılıyor
Aydın’da usulsüz rapor skandalı
Trump hayal kırıklığını itiraf etmek zorunda kaldı!
8,7 Milyar Liralık "Kirli Çark" darmadağın edildi!
Çok Okunanlar
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
Gazete manşetleri 12 Mayıs Salı Gazete manşetleri 12 Mayıs Salı
İran Meclis Başkanı Kalibaf’tan ABD’ye net mesaj İran Meclis Başkanı Kalibaf’tan ABD’ye net mesaj
DEAŞ’ın kripto kasasına darbe DEAŞ’ın kripto kasasına darbe
Uzak Şehir 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle Uzak Şehir 62. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı izle