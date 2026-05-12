Az önce deprem mi oldu? 12 Mayıs AFAD ve Kandilli son depremler verisi

12 Mayıs 2026 Salı sabahı itibarıyla özellikle Kahramanmaraş ve çevresinde kaydedilen düşük şiddetli depremler, vatandaşlar tarafından yakından izleniyor.

12 MAYIS SON DAKİKA DEPREM VERİLERİ

Türkiye genelinde sismik hareketlilik devam ederken, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden sabahın ilk saatlerinde yeni bir veri paylaşıldı. Bugün saat 07:49:09'da Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 2.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yer kabuğunun yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen bu sarsıntı, bölgedeki düşük şiddetli sismik aktivitelerden biri olarak kayıtlara geçti. Yetkili birimlerden yapılan açıklamalara göre, sarsıntı sonrası herhangi bir can veya mal kaybı ihbarı alınmadığı bildirildi.