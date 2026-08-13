Az önce deprem mi oldu? 13 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan verilere göre, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü öne çıkan sarsıntılar metin halinde şöyle şekillendi...

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce deprem mi oldu? 13 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılan verilere göre, 13 Ağustos 2026 Perşembe günü öne çıkan sarsıntılar metin halinde şöyle şekillendi:

Günün öne çıkan ilk bölgesel gelişmesi sabah saat 05:33’te Suriye merkezli meydana gelen 4.4 (Kandilli: 4.7) büyüklüğündeki deprem oldu. Yer yüzeyine yakın bir derinlikte kaydedilen bu sarsıntı, Hatay, Gaziantep ve Kilis gibi sınır illerinde hafif şekilde hissedildi.

Yurt içinde ise deniz sahasında kaydedilen en yüksek sarsıntı saat 08:32’de İzmir’in Çeşme ilçesi açıklarında (Ege Denizi) meydana geldi. Kandilli Rasathanesi, sarsıntının büyüklüğünü 3.3 olarak açıkladı.

Karadaki fay hatlarında da hafif ölçekli hareketlilikler gözlendi. Gece ve sabah saatlerinde Adana’nın Ceyhan ilçesinde 2.7, Malatya’nın Akçadağ bölgesinde 2.6, Tokat’ın Niksar ilçesinde 2.4 ve Kütahya’nın Simav ilçesinde 2.2 büyüklüğünde depremler tescillendi.

Ayrıca Balıkesir’in Sındırgı, Van’ın Çaldıran, Osmaniye ve Bolu çevrelerinde de büyüklükleri 1.4 ile 1.8 arasında değişen mikro düzeyde artçı ve bağımsız hareketlilikler kayıt altına alındı.

Yetkililer, yurt içinde gerçekleşen sarsıntıların hiçbirinde can veya mal kaybı yaşanmadığını ve herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığını bildirdi.

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