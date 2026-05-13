Az önce deprem mi oldu? 13 Mayıs AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi

Türkiye'nin sismik hareketliliği 13 Mayıs 2026 Çarşamba sabahında da devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre, sabahın ilk saatlerinden itibaren ülkenin farklı noktalarında, özellikle de deprem bölgelerinde küçük çaplı sarsıntılar kaydedildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce deprem mi oldu? 13 Mayıs AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi
Yayınlanma:

Günün en çok hissedilen sarsıntılarından biri Van’ın Muradiye ilçesinde kaydedilirken, Ege ve Karadeniz bölgelerinden de sarsıntı haberleri gelmeye devam ediyor. İşte bugün meydana gelen bazı önemli sarsıntıların listesi:

Manisa (Kırkağaç): Saat 08:11’de 1.5 büyüklüğünde, 7.04 km derinlikte kaydedildi.
Mersin (Mut): Saat 08:00’de 1.5 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.
Gümüşhane (Kelkit): Saat 03:12’de 2.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Van (Muradiye): Gece saat 01:44’te 2.6 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.
Balıkesir (Sındırgı): Saat 02:53’te 1.1 ve gece 00:47’de 1.3 büyüklüğünde depremler oldu.
Malatya (Pütürge): Sabah saat 07:51’de 1.1, gece 02:14’te ise 1.5 büyüklüğünde sarsıntılar bildirildi.

Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlarAltın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlarEkonomi
Kapalıçarşı’da "sahte MİT’çi" dehşeti: Çakarlı konvoyla milyonluk vurgun!Kapalıçarşı’da "sahte MİT’çi" dehşeti: Çakarlı konvoyla milyonluk vurgun!Gündem
deprem AFAD kandilli
Günün Manşetleri
Türkiye Kültür Yolu Festivali ilk kez Eskişehir’de!
"Özgür Özel’in evinin duvarına poşetle para bıraktım"
İhracat ve ithalat rakamları açıklandı
Türkiye ve Çin arasında dev şehircilik iş birliği!
Sosyal medyada silahlı poz verenlere operasyon düzenlendi
Siber ekipler bahis çetesini çökertti
RTÜK: "İnsan onuru reytingin önünde değildir"
İran'dan ABD'ye rest: 5 Şart yerine getirilmezse...
Deniz yetki alanları için kanun taslağı hazır!
77 Kişiye mezar olmuştu: Hünkar Apartmanı davasında karar!
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlar Altın fiyatlarında hareketlilik! 13 Mayıs Çarşamba güncel rakamlar
Akaryakıtta tabelalar yine değişti: Motorine indirimden sonra bir de zam geldi! Akaryakıtta tabelalar yine değişti: Motorine indirimden sonra bir de zam geldi!
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?
400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 400 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Az önce deprem mi oldu? 13 Mayıs AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi Az önce deprem mi oldu? 13 Mayıs AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi