Az önce deprem mi oldu? 13 Mayıs AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi
Türkiye'nin sismik hareketliliği 13 Mayıs 2026 Çarşamba sabahında da devam ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son verilere göre, sabahın ilk saatlerinden itibaren ülkenin farklı noktalarında, özellikle de deprem bölgelerinde küçük çaplı sarsıntılar kaydedildi.
Günün en çok hissedilen sarsıntılarından biri Van’ın Muradiye ilçesinde kaydedilirken, Ege ve Karadeniz bölgelerinden de sarsıntı haberleri gelmeye devam ediyor. İşte bugün meydana gelen bazı önemli sarsıntıların listesi:
Manisa (Kırkağaç): Saat 08:11’de 1.5 büyüklüğünde, 7.04 km derinlikte kaydedildi.
Mersin (Mut): Saat 08:00’de 1.5 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.
Gümüşhane (Kelkit): Saat 03:12’de 2.1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Van (Muradiye): Gece saat 01:44’te 2.6 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı.
Balıkesir (Sındırgı): Saat 02:53’te 1.1 ve gece 00:47’de 1.3 büyüklüğünde depremler oldu.
Malatya (Pütürge): Sabah saat 07:51’de 1.1, gece 02:14’te ise 1.5 büyüklüğünde sarsıntılar bildirildi.