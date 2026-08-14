Az önce deprem mi oldu? 14 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 14 Ağustos 2026 Cuma günü gece ve sabah saatlerinde farklı bölgelerde hafif çaplı sarsıntılar kaydedildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce deprem mi oldu? 14 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
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Günün şu ana kadar öne çıkan en belirgin sarsıntısı sabah saat 10:33’te Amasya’nın Göynücek (Şeyhler) ilçesinde meydana geldi. Yerin 6.8 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin büyüklüğü 3.2 olarak açıklandı ve çevre yerleşim yerlerinde kısa süreliğine hissedildi. Göynücek'te ayrıca sabah 06:24'te 1.3 ve 09:24'te 1.6 büyüklüğünde mikro depremler de tespit edildi.

Ege Bölgesi'nde ise sabahın erken saatlerinde Aydın ve Manisa hatlarında hareketlilik gözlendi. Saat 04:53 ve 05:00’te Aydın’ın Germencik ilçesinde art arda 2.5 ve 2.2 büyüklüklerinde sarsıntılar meydana geldi. Manisa’nın Soma ilçesinde ise saat 07:30 ve 09:40’ta 1.7 ile 1.8 büyüklüklerinde mikro depremler kaydedildi. Ayrıca gece saat 03:08'de Muğla Datça açıklarında (Ege Denizi) 2.3 büyüklüğünde bir hareketlilik yaşandı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu fay hatlarında da hafif düzeydeki sarsıntılar sürdü. Gece saat 01:27'de Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde 3.9 büyüklüğünde bir sarsıntı AFAD kayıtlarına geçerken; sabah saat 06:43’te Malatya Akçadağ’da 2.2 (Kandilli: 2.4), 09:07’de Elazığ Merkez’de 2.0 ve 10:12'de Malatya Doğanşehir'de 2.0 büyüklüğünde hafif depremler tescillendi.

Ayrıca Balıkesir (Sındırgı), Kütahya (Simav, Dumlupınar), Kahramanmaraş (Elbistan, Pazarcık) ve Gaziantep (Nurdağı) çevrelerinde büyüklükleri 0.8 ile 1.8 arasında değişen çok sayıda mikro düzeyde sarsıntı kayıt altına alındı.

Yetkili kurumlardan alınan bilgilere göre, kaydedilen sarsıntılar nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı ihbarı bulunmamaktadır.

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