Az önce deprem mi oldu? 14 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Yurt genelinde can veya mal kaybına yol açan hasar verici bir sarsıntı yaşanmazken, ölçülen depremler 0.7 ile 2.5 büyüklükleri arasında gerçekleşti; Akdeniz açıklarında ise 3.5 büyüklüğünde bir hareketlilik ölçüldü.

SON DAKİKA: Türkiye’de Günün Deprem Hareketliliği (14 Eylül 2026)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel bültenlere göre, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü gece ve sabah saatlerinde farklı bölgelerde hafif çaplı sarsıntılar kayıtlara geçti.

Günün ilk saatlerinde Akdeniz ve Karadeniz açıklarında kaydedilen sarsıntılar öne çıktı. Gece saat 01:05’te Akdeniz - Girit Adası açıklarında 3.5 (derinlik 83.1 km) ve saat 03:54’te 2.5 büyüklüğünde sarsıntılar yaşandı. Karadeniz hattında ise gece saat 02:12’de Karadeniz - Giresun Piraziz açıklarında 2.5 büyüklüğünde, sabah saat 06:14’te Artvin Hopa açıklarında 2.1 ve saat 07:09'da Bulancak açıklarında hafif çaplı depremler kaydedildi.

Ege ve Marmara kuşağında Balıkesir ile Çanakkale çevrelerindeki hareketlilik sürdü. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece 01:59’da 2.2 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana gelirken, sabah saatlerine kadar büyüklükleri 1.0 ile 1.7 arasında değişen mikro depremler tespit edildi. Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi ve Ege Denizi açıklarında saat 03:42’de 1.6, saat 06:10’da 1.1 ve saat 07:01'de 1.7 büyüklüğünde sarsıntılar ölçüldü. Ayrıca gece saat 00:20’de Çandarlı Körfezi - İzmir Dikili açıklarında 1.4 - 1.6, saat 01:20’de Kütahya Simav’da 0.9, saat 06:27’de Denizli Tavas’ta 1.3 büyüklüğünde sarsıntılar listelere geçti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu fay hatlarında ise artçı nitelikli hafif depremler devam etti. Gece saat 02:55’te Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde 2.1, sabah saat 06:10’da Elbistan’da 1.1 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı. Sabah saat 06:46’da Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde 2.1, 06:57’de Muş Bulanık’ta 1.7, 06:39’da Van Saray’da 1.3, 05:28’de Elazığ Karakoçan’da 1.3 ve saat 02:41’de Diyarbakır Sur’da 1.3 büyüklüğünde hareketlilikler ölçüldü. Malatya kuşağında ise Hekimhan (saat 06:56'da 1.2), Yeşilyurt (saat 01:22 ve 04:33'te 0.9 - 1.2) ve Doğanşehir (01:26'da 0.8) hatlarında mikro düzeyde depremler tescillendi.

İç Anadolu ve Akdeniz iç kesimlerinde ise sabah saat 07:22'de Kayseri Akkışla'da, gece saat 04:11’de Antalya Korkuteli’nde 1.3, 03:16’da Muğla Dalaman’da 0.7, 03:25’te Konya Seydişehir’de 0.8, 05:03’te Çankırı Orta’da 0.9, 03:36’da Bolu Merkez’de 1.0 ve saat 06:09’da Adana Aladağ’da 1.2 büyüklüğünde mikro sarsıntılar gerçekleşti.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi yetkilileri, yurt genelinde kaydedilen tüm sarsıntıların mikro ve hafif düzeyde kaldığını, herhangi bir hasar veya can/mal kaybı ihbarının bulunmadığını bildirdi.