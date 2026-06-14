Az önce deprem mi oldu? 14 Haziran bugün AFAD Ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Deprem kuşağında yer alan Türkiye genelinde çeşitli büyüklüklerde sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce deprem mi oldu? 14 Haziran bugün AFAD Ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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 Yaşadıkları bölgede dikey ya da yatay bir sarsıntı hisseden vatandaşlar, arama motorlarında "Az önce deprem mi oldu, nerede deprem gerçekleşti?" sorularına anlık olarak yanıt arıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) siber veri analiz merkezleri ile Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listelerini anbean güncelleyerek kamuoyunu bilgilendiriyor.

14 Haziran 2026 Pazar günü sabahın ilk saatlerinde ölçülerek resmi kayıtlara geçen son sarsıntının tüm lokasyon ve derinlik verileri şu şekildedir:

MUĞLA ULA'DA SABAH SAATLERİNDE SARSINTI

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika deprem verilerine göre, Ege ve Akdeniz'in kesişim hattında yer alan Muğla'da sabah saatlerinde lokal bir sarsıntı kaydedildi. Yapılan kurumsal açıklamaya göre sarsıntının detayları şu şekilde raporlandı:

Tarih ve Saat: 14 Haziran 2026 - 05:19
Büyüklük: 3.0
Depremin Merkezi: Ula (Muğla)
Yer Altı Derinliği: 6.97 Kilometre

Ülke genelindeki sismik istasyonlardan gelen veriler doğrultusunda anlık sarsıntı haritaları yenilenmeye devam ediyor. Vatandaşların panik yapmaması, resmi makamların ve yerel yönetimlerin kurumsal sosyal medya hesapları üzerinden yayımladığı doğrulanmış anlık verileri takip etmesi önem arz ediyor.

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