Az önce deprem mi oldu? 14 Mayıs AFAD ve Kandilli son dakika depremler listesi

Türkiye’nin sismik hareketliliği 14 Mayıs 2026 Perşembe sabahında da yakından takip ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan son verilere göre, Ege Denizi başta olmak üzere yurdun çeşitli noktalarında sarsıntılar kaydedilmeye devam ediyor.

SON DAKİKA: EGE DENİZİ'NDE KORKUTAN SARSINTI (14 MAYIS 2026)

Günün en dikkat çekici sarsıntısı sabah saatlerinde Ege Denizi’nde meydana geldi. Kıyı şeridindeki bazı yerleşim yerlerinde de hissedilen sarsıntıya dair detaylar şu şekilde:

Ege Denizi: Saat 08:21’de 3.0 büyüklüğünde, 14.69 km derinlikte bir deprem kaydedildi.

Malatya (Doğanşehir): Saat 05:42’de 1.8 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.

Kahramanmaraş (Göksun): Saat 04:15’te 1.4 büyüklüğünde küçük çaplı deprem ölçüldü.

Muğla (Marmaris): Gece 02:33’te 2.2 büyüklüğünde sarsıntı bildirildi.

AFAD VE KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri anlık olarak güncelleniyor. Şu ana kadar can veya mal kaybına yol açacak şiddette bir sarsıntı bildirilmemiş olsa da, vatandaşlar bölge bazlı hareketliliği anbean takip ediyor.

