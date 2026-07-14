Az önce deprem mi oldu? 14 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Türkiye genelinde yaşanan sarsıntılar, afet bölgelerinde ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce deprem mi oldu? 14 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi
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 Yaşadıkları bölgede hissettikleri sarsıntıların ardından "Deprem mi oldu?", "Az önce deprem nerede, kaç büyüklüğünde meydana geldi?" sorularına yanıt arayan vatandaşlar için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika verilerini anbean güncelliyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde meydana gelen en son sarsıntılar ve detayları haberimizde.

AKDENİZ'DE KORKUTAN SARSINTI: MUĞLA SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan son dakika verilerine göre, Akdeniz'de Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. Sabah saatlerinde yaşanan sarsıntı, çevre ilçelerde de hafif şekilde hissedildi.

AFAD tarafından paylaşılan resmi verilere göre sarsıntının detayları şu şekilde kayıtlara geçti:

Depremin Gerçekleştiği Tarih: 14 Temmuz 2026
Sarsıntının Saati: 08:23:08
Depremin Büyüklüğü: 3.2
Merkez Üssü: Akdeniz - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarına 174.24 kilometre mesafede
Depremin Derinliği: Yer kabuğunun 10.73 kilometre altında

UZMANLARDAN SARSINTI SONRASI AÇIKLAMA

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde bu ve benzeri büyüklükteki depremlerin sıklıkla yaşandığını belirten uzmanlar, Akdeniz ve Ege açıklarında meydana gelen bu tür sarsıntıların deniz tabanındaki olağan tektonik hareketlerden kaynaklandığını ifade ediyor. İlk belirlemelere göre deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı bildirildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yurt genelindeki tüm sismik hareketleri 7 gün 24 saat kesintisiz olarak izlemeye ve anlık verileri paylaşmaya devam ediyor.

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