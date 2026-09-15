Az önce deprem mi oldu? 15 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan güncel bültenlere göre, 15 Eylül 2026 Salı günü gece ve sabah saatlerinde farklı bölgelerde hafif çaplı sarsıntılar kayıtlara geçti.
Günün sabah saatlerinde İç Anadolu kuşağında öne çıkan sarsıntı Ankara'da kaydedildi. Sabah saat 08:42’de Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 2.5 büyüklüğünde ve yerin 7.0 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Bölgeye yakın hatlarda ise sabah saat 05:13’te Eskişehir Sivrihisar’da 1.8 - 1.9, saat 05:50’de Çankırı Yapraklı / Ovacık hattında 1.1 - 1.2 büyüklüğünde mikro sarsıntılar tespit edildi.
Ege Bölgesi ve Marmara kuşağında kıyı şeridi ile iç kesimlerde hareketlilik sürdü. Sabah saat 07:49’da Ege Denizi - İzmir Seferihisar açıklarında 2.1 büyüklüğünde sarsıntı yaşanırken, saat 06:58’de Marmara Denizi - Tekirdağ Süleymanpaşa açıklarında 1.8 büyüklüğünde hafif bir deprem kaydedildi. Gece saat 00:49’da Saros Körfezi (Ege Denizi) açıklarında 1.7, saat 00:36’da Bursa Osmangazi’de 1.4 büyüklüğünde hareketlilik ölçüldü.
İç Batı Anadolu fay hatlarında ise Balıkesir ve Kütahya odaklı mikro hareketlilik devam etti. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece 02:08 ile 07:24 saatleri arasında büyüklükleri 0.8 ile 1.4 arasında değişen çok sayıda artçı nitelikte mikro sarsıntı ölçüldü. Sabah 05:22’de Balıkesir Altıeylül (Dereçiftlik) mevkiinde 1.7 - 1.9, Kütahya Simav’da saat 01:07 ve 01:27’de 1.0 - 1.3, Aydın Germencik’te saat 01:29 ve 01:50’de 1.0 - 1.4, Manisa Gölmarmara’da saat 04:41’de 1.1 - 1.2 ve Denizli Buldan’da saat 05:48’de 1.0 - 1.2 büyüklüklerinde sarsıntılar kayıtlara geçti.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu kuşağında ise gece saat 00:06’da Van Tuşba (Akçift) mevkiinde 2.2 - 2.3, saat 02:16’da Tunceli Ovacık (Yeşilyazı) mevkiinde 2.2 - 2.4 büyüklüğünde hafif depremler gerçekleşti. Ayrıca saat 01:22’de Bitlis Mutki’de 1.3, 02:38’de Batman Kozluk’ta 1.1, 01:20’de Malatya Darende’de 1.3, 03:41’de Adana Saimbeyli’de 1.4 ve Kahramanmaraş’ın Göksun, Nurhak ile Elbistan ilçelerinde 1.1 ile 1.4 büyüklüklerinde küçük sarsıntılar tescillendi.
Deniz sahalarında ise Akdeniz’de Girit Adası açıklarında gece saat 04:02’de 2.3, sabah saat 06:28’de ise 3.1 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi yetkilileri, gün boyunca kaydedilen sarsıntıların mikro ve hafif düzeyde kaldığını, herhangi bir olumsuz durum ya da hasar ihbarının bulunmadığını bildirdi.