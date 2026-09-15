Az önce deprem mi oldu? 15 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Günün sabah saatlerinde İç Anadolu kuşağında öne çıkan sarsıntı Ankara'da kaydedildi. Sabah saat 08:42’de Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 2.5 büyüklüğünde ve yerin 7.0 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Bölgeye yakın hatlarda ise sabah saat 05:13’te Eskişehir Sivrihisar’da 1.8 - 1.9, saat 05:50’de Çankırı Yapraklı / Ovacık hattında 1.1 - 1.2 büyüklüğünde mikro sarsıntılar tespit edildi.

Ege Bölgesi ve Marmara kuşağında kıyı şeridi ile iç kesimlerde hareketlilik sürdü. Sabah saat 07:49’da Ege Denizi - İzmir Seferihisar açıklarında 2.1 büyüklüğünde sarsıntı yaşanırken, saat 06:58’de Marmara Denizi - Tekirdağ Süleymanpaşa açıklarında 1.8 büyüklüğünde hafif bir deprem kaydedildi. Gece saat 00:49’da Saros Körfezi (Ege Denizi) açıklarında 1.7, saat 00:36’da Bursa Osmangazi’de 1.4 büyüklüğünde hareketlilik ölçüldü.

İç Batı Anadolu fay hatlarında ise Balıkesir ve Kütahya odaklı mikro hareketlilik devam etti. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece 02:08 ile 07:24 saatleri arasında büyüklükleri 0.8 ile 1.4 arasında değişen çok sayıda artçı nitelikte mikro sarsıntı ölçüldü. Sabah 05:22’de Balıkesir Altıeylül (Dereçiftlik) mevkiinde 1.7 - 1.9, Kütahya Simav’da saat 01:07 ve 01:27’de 1.0 - 1.3, Aydın Germencik’te saat 01:29 ve 01:50’de 1.0 - 1.4, Manisa Gölmarmara’da saat 04:41’de 1.1 - 1.2 ve Denizli Buldan’da saat 05:48’de 1.0 - 1.2 büyüklüklerinde sarsıntılar kayıtlara geçti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu kuşağında ise gece saat 00:06’da Van Tuşba (Akçift) mevkiinde 2.2 - 2.3, saat 02:16’da Tunceli Ovacık (Yeşilyazı) mevkiinde 2.2 - 2.4 büyüklüğünde hafif depremler gerçekleşti. Ayrıca saat 01:22’de Bitlis Mutki’de 1.3, 02:38’de Batman Kozluk’ta 1.1, 01:20’de Malatya Darende’de 1.3, 03:41’de Adana Saimbeyli’de 1.4 ve Kahramanmaraş’ın Göksun, Nurhak ile Elbistan ilçelerinde 1.1 ile 1.4 büyüklüklerinde küçük sarsıntılar tescillendi.

Deniz sahalarında ise Akdeniz’de Girit Adası açıklarında gece saat 04:02’de 2.3, sabah saat 06:28’de ise 3.1 büyüklüğünde sarsıntılar kaydedildi.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi yetkilileri, gün boyunca kaydedilen sarsıntıların mikro ve hafif düzeyde kaldığını, herhangi bir olumsuz durum ya da hasar ihbarının bulunmadığını bildirdi.