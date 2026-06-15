Az önce deprem mi oldu? 15 Haziran bugün AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son depremler listesi

Deprem kuşağında yer alan ülkemizde yaşanan mikro ve hafif şiddetteki sarsıntılar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi sismik veri tescil merkezleri tarafından anbean güncellenerek kamuoyuna paylaşılıyor.

Ege Denizi Ve İzmir Çevresinde Hareketli Saatler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi sismograf sistemlerinden alınan son verilere göre, günün en çok hissedilen sarsıntısı Ege Denizi'nde kaydedildi. Gece yarısı saat 01:50 sıralarında merkez üssü Ege Denizi, İzmir'in Dikili ilçesi açıkları olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 9.33 kilometre derinliğinde tescil edilen bu sarsıntı, Dikili ve çevre ilçelerde kısa süreli bir endişeye yol açtı.

Bu depremin ardından sabahın ilk ışıklarında, saat 04:54'te aynı bölgede (Dikili açıklarında) 2.6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi. Ayrıca sabah 04:50'de de Çandarlı Körfezi yakınlarında 3.6 büyüklüğünde hafif şiddetli bir sismik hareketlilik sisteme yansıdı.

Anadolu Genelinde Yaşanan Diğer Mikro Sarsıntılar

Sismik ağlar tarafından günün erken saatlerinde Türkiye'nin farklı noktalarında kaydedilen diğer düşük yoğunluklu sarsıntılar ise şu şekilde rapor edilmiştir:

Sabah saat 03:52'de Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 1.7, saat 05:01'de ise Pazarcık ilçesinde 1.4 büyüklüğünde hafif sarsıntılar meydana geldi. Malatya'nın Yeşilyurt ve Doğanşehir ilçelerinde saat 04:31 ile 04:35 aralığında 1.2 ve 1.1 büyüklüğünde mikro depremler veri tabanına işlendi.

Batı Anadolu şeridinde ise Kütahya'nın Simav ilçesinde sabah 04:11'de 1.8, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece 02:17'de 0.8 ve sabah 03:34'te 1.3 büyüklüğünde sismik hareketler kaydedildi. Akdeniz'de ise Marmaris açıklarında saat 03:25'te 1.4 büyüklüğünde küçük bir sarsıntı tescil edildi.

Yetkililer, bu sarsıntıların tamamının deprem kuşağı üzerindeki olağan yer hareketleri olduğunu, herhangi bir can veya mal kaybına yol açacak bir durumun bulunmadığını bildirdi.