Az önce deprem mi oldu? 15 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli son depremler ekranı

Türkiye genelinde yaşanan sarsıntılar ve son depremler vatandaşlar tarafından anbean yakından takip ediliyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Az önce deprem mi oldu? 15 Temmuz 2026 AFAD ve Kandilli son depremler ekranı
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Yaşadıkları bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, "Deprem mi oldu?" ve "Az önce nerede, kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?" sorularının yanıtını arıyor. Deprem kuşağında yer alan ülkemizde sıklıkla yaşanan sarsıntılara dair AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son dakika verilerini sizler için derledik.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak güncellenen son depremler listesine göre, bugün sabah saatlerinde sınır ötesinde bir sarsıntı kaydedildi. Alınan verilere göre Irak sınırları içerisindeki Ninova, Sinjar merkezli sarsıntı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde de hissedildi.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde hissedilen depremin detayları şu şekildedir:

Tarih ve Saat: 15 Temmuz 2026 - 08:00:42
Depremin Büyüklüğü: 2.8
Merkez Üssü / Yer: Sinjar, Ninova (Irak) - Nusaybin (Mardin) arası 19.78 kilometre mesafe
Depremin Derinliği: Yerin 88.89 kilometre derinliğinde

Ülke genelindeki deprem hareketliliği hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi'nin izleme merkezleri tarafından kesintisiz olarak kaydedilmeye devam ediyor.

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