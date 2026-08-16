Az önce deprem mi oldu? 16 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Günün öne çıkan en belirgin sarsıntısı sabah saat 05:44’te Bingöl’ün Kiğı / Yedisu hattında kaydedildi. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 3.2, Kandilli Rasathanesi ise 3.3 olarak açıkladı. Bölgede yerin yaklaşık 5 ila 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde mikro ölçekli artçı ve bağımsız hareketlilikler sürdü. Sabah saat 10:06’da Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 2.5 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana gelirken, gece saat 02:36’da Battalgazi ilçesinde 2.2, 04:51'de Yeşilyurt'ta 1.3 ve 07:29'da Akçadağ'da 1.6 büyüklüğünde depremler tespit edildi. Ayrıca gece saat 04:08’de Elazığ Merkez (Koçkale) mevkiinde 2.9, saat 04:41’de Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 2.3 ve saat 07:28’de Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde 2.1 büyüklüğünde sarsıntılar tescillendi.

Karadeniz ve İç Anadolu kuşağında ise Amasya’nın Göynücek ilçesinde sabah saat 07:25’te 1.4 ve 10:25’te 2.0 büyüklüklerinde iki ayrı hafif sarsıntı kaydedildi. Saat 10:17’de Samsun’un Vezirköprü ilçesinde ise 1.9 büyüklüğünde bir deprem AFAD verilerine geçti.

Marmara, Ege ve Akdeniz hatlarında da küçük çaplı hareketlilikler gözlendi. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece 03:19’da 2.0 ve sabah 06:19’da 2.3 büyüklüğünde mikro depremler kaydedilirken; Akdeniz’de Alanya açıklarında sabah 06:05 ve 09:05 saatlerinde 2.4 ile 2.7 büyüklüğünde hafif sarsıntılar meydana geldi.

Yetkili birimlerden alınan bilgilere göre, kaydedilen sarsıntılar nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı ya da olumsuz ihbar bulunmamaktadır.