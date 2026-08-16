Az önce deprem mi oldu? 16 Ağustos AFAD ve Kandilli son depremler listesi!
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, 16 Ağustos 2026 Pazar günü gece ve sabah saatlerinde farklı bölgelerde hafif çaplı depremler kaydedildi.
Günün öne çıkan en belirgin sarsıntısı sabah saat 05:44’te Bingöl’ün Kiğı / Yedisu hattında kaydedildi. AFAD sarsıntının büyüklüğünü 3.2, Kandilli Rasathanesi ise 3.3 olarak açıkladı. Bölgede yerin yaklaşık 5 ila 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde mikro ölçekli artçı ve bağımsız hareketlilikler sürdü. Sabah saat 10:06’da Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde 2.5 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana gelirken, gece saat 02:36’da Battalgazi ilçesinde 2.2, 04:51'de Yeşilyurt'ta 1.3 ve 07:29'da Akçadağ'da 1.6 büyüklüğünde depremler tespit edildi. Ayrıca gece saat 04:08’de Elazığ Merkez (Koçkale) mevkiinde 2.9, saat 04:41’de Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 2.3 ve saat 07:28’de Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde 2.1 büyüklüğünde sarsıntılar tescillendi.
Karadeniz ve İç Anadolu kuşağında ise Amasya’nın Göynücek ilçesinde sabah saat 07:25’te 1.4 ve 10:25’te 2.0 büyüklüklerinde iki ayrı hafif sarsıntı kaydedildi. Saat 10:17’de Samsun’un Vezirköprü ilçesinde ise 1.9 büyüklüğünde bir deprem AFAD verilerine geçti.
Marmara, Ege ve Akdeniz hatlarında da küçük çaplı hareketlilikler gözlendi. Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gece 03:19’da 2.0 ve sabah 06:19’da 2.3 büyüklüğünde mikro depremler kaydedilirken; Akdeniz’de Alanya açıklarında sabah 06:05 ve 09:05 saatlerinde 2.4 ile 2.7 büyüklüğünde hafif sarsıntılar meydana geldi.
Yetkili birimlerden alınan bilgilere göre, kaydedilen sarsıntılar nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybı ya da olumsuz ihbar bulunmamaktadır.