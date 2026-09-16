Az önce deprem mi oldu? 16 Eylül AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Günün sabah saatlerinde Ege Bölgesi'nde kaydedilen en belirgin sarsıntı Aydın'da yaşandı. Gece saat 03:01’de Aydın’ın Germencik (Kızılcapınar) ilçesinde AFAD ve Kandilli verilerine göre 2.3 büyüklüğünde ve yerin yaklaşık 5.4 ila 7.5 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi. Ege kıyılarında ayrıca gece 00:23’te İzmir Menderes'te 0.9 - 1.2, 00:49’da Kuşadası Körfezi'nde 0.9, 02:03’te Datça açıklarında (Ege Denizi) 1.7 - 1.8 ve saat 04:55 ile 06:22’de Çeşme açıklarında 1.9 ile 2.1 büyüklüklerinde sarsıntılar tespit edildi. Balıkesir’in Sındırgı (Bayırlı) ilçesinde ise sabah saat 05:54’te 1.9 büyüklüğünde mikro bir deprem ölçüldü.

Akdeniz ve Güney kuşaklarında da gece boyunca hafif hareketlilikler sürdü. Saat 01:09’da Mersin’in Çamlıyayla (Sebil) ilçesinde 2.0 - 2.1 büyüklüğünde yerel bir deprem kaydedildi. Akdeniz açıklarında ise saat 02:39’da Kaş açıklarında 1.1 ve saat 03:48’de Demre açıklarında 2.1 büyüklüğünde depremler kayıtlara geçti. Sabah saat 06:40’ta Adana’nın Kozan (Dağlıca) ilçesinde ise 1.9 büyüklüğünde hafif bir sarsıntı gerçekleşti.

İç Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarında ise artçı nitelikli hafif depremler kaydedilmeye devam etti. Gece saat 03:38’de Sivas’ın Zara (Esenler) ilçesinde 2.1 büyüklüğünde bir hareketlilik yaşandı. Malatya genelinde sabah saatlerinde Doğanşehir (Söğüt) mevkiinde saat 05:39 ve 06:14’te 1.5 - 1.6, saat 06:28’de Kale ilçesinde 1.5 ve gece 02:17’de Darende / Elbistan sınırında 2.0 büyüklüğünde sarsıntılar tescillendi. Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde saat 04:59’da 1.4, Türkoğlu ilçesinde saat 05:13’te 1.5, Adıyaman Sincik’te saat 04:15’te 0.8, Erzincan Tercan’da saat 06:16’da 1.3 ve Erzurum Şenkaya’da saat 06:09’da 2.0 büyüklüğünde sarsıntılar listelendi.

İç Anadolu'nun diğer kesimlerinde ise gece saat 00:37’de Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 1.6, sabah 06:03’te Şereflikoçhisar’da 1.3, 07:20’de Kırşehir Boztepe’de 1.7 ve 07:43’te Konya Meram’da 1.3 büyüklüğünde mikro depremler tespit edildi. Ayrıca sınır hattında, saat 05:41’de Gürcistan merkezli 2.2 büyüklüğünde bir hareketlilik ölçüldü.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi yetkilileri, yurt genelinde kaydedilen tüm sarsıntıların mikro ve hafif düzeyde kaldığını, herhangi bir olumsuz durum veya hasar ihbarı bulunmadığını bildirdi.